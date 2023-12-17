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«Ливерпуль» – огромный фаворит матча с «Манчестер Юнайтед», а БЕТСИТИ страхует ставку на 3000 рублей!

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ. Последняя поездка на «Энфилд» в марте закончилась на «Юнайтед» кошмаром с 7 пропущенными мячами, а в 2022-м «Ливерпуль» выиграл дома 4:0.

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