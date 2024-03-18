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Американский сенатор Грэм* призвал украинцев любого возраста идти служить в ВСУ

Американский сенатор Грэм* призвал украинцев любого возраста идти служить в ВСУ

Старший сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм* выступил с заявлением, что жителям Украины необходимо отправиться на службу в украинские войска вне зависимости от возраста, а также вне зависимости от поддержки со стороны Вашингтона.

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