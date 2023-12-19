«Дом Невидимка» или жизнь в подвале. Мужчина сделал уютнейшую «квартиру» на 60м² вдали от посторонних глаз

Какой самый необычный дом вам довелось видеть? Например, на канале есть немало статей, посвящённых заброшенным фермам или бывшим школам, которые под руководством талантливых и заботливых людей превратились в прекрасные дома для жизни.
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