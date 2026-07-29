Журналисты китайского издания Sohu обратили внимание на тревожное предупреждение президента России Владимира Путина для Украины.
В Китае обратили внимание на тревожное предупреждение Путина для Украины
Комментарии
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Борис Сторублевцев
Вот когда освободим Одессу, Николае все и тд , вот тогда и будет тревожно им!!!
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1 м.
виталий панов
Тогда Америка и Европа потеряют интерес к Украине! Пока у хохлов есть выход к Чёрному морю,Украина Америке и Европе интересна! Как только Россия перекроет этот канал,Украине "Капец"!
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1 м.
АА
Алекс Архипов
И западные, и восточные и центральные.
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1 м.
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