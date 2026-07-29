В Китае обратили внимание на тревожное предупреждение Путина для Украины

Борис Сторублевцев Вот когда освободим Одессу, Николае все и тд , вот тогда и будет тревожно им!!!

виталий панов Тогда Америка и Европа потеряют интерес к Украине! Пока у хохлов есть выход к Чёрному морю,Украина Америке и Европе интересна! Как только Россия перекроет этот канал,Украине "Капец"!