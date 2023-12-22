Уголовное дело против скандальной рубцовской УК "обросло" новыми подробностями

Помимо оказания "небезопасных" услуг, фигурантов могут привлечь по статье о хищении имущества В уголовном деле, которое возбудили в ноябре 2023 года против директора и учредителя рубцовской управляющей компании "Соломон", бросившей "убитые" дома накануне зимы, появились новые подробности.
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