Уголовное дело против скандальной рубцовской УК "обросло" новыми подробностями

Помимо оказания "небезопасных" услуг, фигурантов могут привлечь по статье о хищении имущества В уголовном деле, которое возбудили в ноябре 2023 года против директора и учредителя рубцовской управляющей компании "Соломон", бросившей "убитые" дома накануне зимы, появились новые подробности.