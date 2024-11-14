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  • федор
    Этот доходяга Саливан такой грозный аж жуть! Чучело пиндосовское а если тебе а лоб дать сразу сдохнешь или позвоночни...США пригрозили от...
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Экскурсию по выставке об истории авиации провели для школьников в Химках

Экскурсию по выставке об истории авиации провели для школьников в Химках

Учащиеся школы № 8 посетили фестиваль музеев в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Ребятам рассказали историю авиации и космонавтики, а также познакомили с подвигами 57-го бомбардировочного авиационного полка.

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