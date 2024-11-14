Экскурсию по выставке об истории авиации провели для школьников в Химках

Учащиеся школы № 8 посетили фестиваль музеев в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Ребятам рассказали историю авиации и космонавтики, а также познакомили с подвигами 57-го бомбардировочного авиационного полка.
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