Не хотелось мне об этом писать, тем более что сие вызвавшее моё негодование событие произошло относительно давно, в день учителя.
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