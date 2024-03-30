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СМИ: Кортни Кокс может вернуться к роли Гейл Уэзерс в “Крике 7” Новость о возм...

СМИ: Кортни Кокс может вернуться к роли Гейл Уэзерс в “Крике 7” Новость о возм...

СМИ: Кортни Кокс может вернуться к роли Гейл Уэзерс в “Крике 7”Новость о возможном участии Кокс в следующей части фильма поступила от Variety, которая утверждает, что бывшая звезда “Друзей” ведет переговоры о возможном возвращении.

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