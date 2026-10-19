Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе разговора Владимира Путина и Дональда Трампа действительно упоминалась идея трёхсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, но конкретных предложений по ней никто не выдвигал.