На Украине обязали налоговую предать данные о мужчинах минобороны

Кабмин Украины обязал налоговую службу страны передать Минобороны государства данные всех граждан 18-60 лет, которые подлежат внесению в реестр призывников, военнообязанных и резервистов, следует из документа на сайте Верховной рады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии