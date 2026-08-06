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Аргументы и Факты

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На Украине обязали налоговую предать данные о мужчинах минобороны

На Украине обязали налоговую предать данные о мужчинах минобороны

Кабмин Украины обязал налоговую службу страны передать Минобороны государства данные всех граждан 18-60 лет, которые подлежат внесению в реестр призывников, военнообязанных и резервистов, следует из документа на сайте Верховной рады.

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