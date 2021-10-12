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Владимир Макаров стал замруководителя московского департамента транспорта

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Владимир Макаров назначен на должность замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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