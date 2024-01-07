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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Терещенко о Кучерове: «Игрок с большой буквы. Один из лучших хоккеистов в НХЛ»

В матче НХЛ с «Бостоном» (3:7) Кучеров набрал 3 (1+2) очка и опять возглавил бомбардирскую гонку в лиге, на его счету 67 баллов.

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