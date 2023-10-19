Как России спасти соотечественников, попавших в руки ХАМАС

Израильское наступление на сектор Газа ставит под угрозу жизнь всех заложников Евгений Берсенев На фото: палестинские боевики начали войну против Израиля, в который они проникли по воздуху, морю и суше из сектора Газа.
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