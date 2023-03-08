Якубко о «Газпроме» и «Зените»: «Как может одна команда получать от государства столько денег? Кто-то покупает кого хочет, а другие выживают за пару копеек»

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Экс-игрок РПЛ Мартин Якубко считает несправедливой помощь «Газпрома» одному «Зениту». – Еще до рестарта чемпионата я сразу сказал, что чемпионом будет «Зенит».