В соцсети "Вконтакте" масштабный "неизвестный" сбой. На проблемы жалуются тысячи людей

Специалисты уже работают над восстановлением доступа к ряду сервисов приложения.Пользователи социальной сети "Вконтакте" сообщают, что приложение не грузит страницы ни в браузере, ни в мобильном приложении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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