«Нафтогаз Украина» за 9 месяцев уплатил в госбюджет 70 млрд гривен налогов

Группа «Нафтогаз Украина», которая по-прежнему обвиняется в злоупотреблении монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа, в период с января по сентябрь 2023 года уплатила в госбюджет 70 млрд гривен налогов.
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