Пленный боец ВСУ рассказал, как солдат отправили на убой по карте

Украинские командиры отправляли бойцов без опыта в зону боевых действий и все указания раздавали по радиосвязи, рассказал пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Ярослав Запорожец в разговоре с «Известиями».
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