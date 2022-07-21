Китайский Baidu представил машину со съемным рулевым колесом

REUTERS/Yingzhi Yang Китайский промышленный гигант Baidu Inc показал автомобиль со съемным рулевым колесом, который планируется использовать для службы роботизированного такси в 2023 году, передает международное информационное агентство Reuters.
REUTERS/Yingzhi Yang Китайский промышленный гигант Baidu Inc показал автомобиль со съемным рулевым колесом, который планируется использовать для службы роботизированного такси в 2023 году, передает международное информационное агентство Reuters.
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