Карлос Сайнс заявил, что адаптировался к новой команде гораздо лучше Хэмилтона

Getty Images / Red Bull Content PoolПилот Williams Карлос Сайнс заявил, что его процесс адаптации в новой команде идет быстрее, чем у некоторых других гонщиков, сменивших коллектив, намекнув на Льюиса Хэмилтона.
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