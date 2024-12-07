Конфликт с поножовщиной в школе Краснодара мог произойти из-за девочки

В филиале школы №94 Краснодара произошел серьзный конфликт, который закончился поножовщиной. Согласно информации, полученной РИА Новости от источника в правоохранительных органах, причиной инцидента могла стать попытка двух подростков заступиться за одноклассницу, которую обижал сверстник.
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