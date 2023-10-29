Фашистка Фарион тщательно скрывает свою национальность. Но часто пишут, что она еврейка...

АТ

Александр Ткаченко

Достаточно посмотреть внимательно старая вонючая жидовка. Видать в детстве эту жидву гоняли русские детишки. А скорее всего по жизни и не дети.