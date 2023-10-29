Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что на Украине нужно «утилизировать» русскоязычных граждан, которые не хотят переходить на «державну мову».
Экс-депутат Рады Фарион: для русскоязычных надо создать штраф-батальон
Комментарии
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Erl Schweizer
Таких "Фарионов", лижущих жопы любой власти, кругом полным полно.
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3 д.
ЛС
Лидия Санникова
Фашистка Фарион тщательно скрывает свою национальность. Но часто пишут, что она еврейка...
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3 д.
АТ
Александр Ткаченко
Достаточно посмотреть внимательно старая вонючая жидовка. Видать в детстве эту жидву гоняли русские детишки. А скорее всего по жизни и не дети.
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3 д.
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