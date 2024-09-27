Луковый конфитюр

Варенье из красного лука — идеальная начинка для тарта с грушей и голубым сыром. Отлично хранится в холодильнике и подойдет также как намазка для бутербродов с холодным запеченным мясом, один из ингредиентов сырной тарелки, часть начинки для запеканок или мясных рулетов.