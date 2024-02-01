Россиянка, вскрывшая гроб с погибшим на СВО сыном, может лишиться спецвыплаты

В заключении говорится, что мужчина умер от испуга, а после вскрытия гроба на теле обнаружили ожоги и гематомы В Свердловской области родственники погибшего на СВО мужчины перед похоронами потребовали вскрыть цинковый гроб, поскольку не верят в официальную причину смерти, пишет E1.
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