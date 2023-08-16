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Главной угрозой России было и остаётся боярство во всех его мутациях — от удельных князей до нуворишей-олигархов

Главной угрозой России было и остаётся боярство во всех его мутациях — от удельных князей до нуворишей-олигархов

Владимир Ружанский: О кувалде Пригожина и бездарных князьях https://eadaily.com/ru/news/20.   Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с кувалдой.

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Комментарии
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Вадим Ксенофонтов
Автору не мешало бы хорошо знать русский язык и любить его. Тогда не возникло бы этих ляпов, что в посте. Вот как об этом сказал Сергей Алексеев, русский писатель в романе - эссе &quot;Россия: мы и мир&quot;: &quot;...Владение родным языком - КЛЮЧ К СОЗНАНИЮ И ПОЗНАНИЮ МИРА, к той самой чувственной мысли, чаще называемой несколько затасканным ныне словом ДУХОВНОСТЬ.&quot;  И в этой же главе говорится:  &quot;По сути, современный человек живет в железной языковой клетке, как узник,  сам себя усадивший за решетку (изгой).  Чувствуя это интуитивно, он всегда будет  МЕЧТАТЬ О СВОБОДЕ. Из таких мечтателей собирается слепая уличная толпа, которой очень легко манипулировать и которая по команде &quot;фас&quot;, отданной с применением доволльно примитивной магией слова (возникновение неформального лидерства), готова снести не только торговые палатки, но и любую власть, вознести плебея на императорский трон.                                              Природу современных революций и бунтов следует искать здесь. Экономические и социальные предпосылки вторичны.&quot;                                                                                                               И, наконец, то главное из - за чего я начал комментировать:  &quot;Вернемся к магии языка. Произнося заимствованное слово &quot;элита&quot; мы не в состоянии до конца понять, что же это такое. Каста? Избранная часть общества? Аристократия? Или все - таки что - то ещё, весьма национальное?&quot;                                                                                                         Синоним этого слова, а вернее, равное по смыслу - БОЯРСТВО. Произошло оно от указания - &quot;бо ярый муж&quot; (он, этот ярый муж), коих старцы определяли на вечевом круге по заслугам перед обществом и личным качествам.  Чуть позднее появилось слово &quot;вельможа&quot; - великий муж или &quot;вельми могущий&quot;. То есть первоначально ЯРОСТЬ (солнечность, светоносность) и могущий (способный, мощный, могучий) - ключевые определения качества, необходимые для выделения из общей массы - если по Гумилёву - пассионариев, образующих элиту. Причем боярином мог стать всякий, независимо от социального положения, кто на общем фоне проявлял ярость в походе, на бранном поле, на вече, а главное, имел &quot;ярое сердце&quot; - неистощимый источник энергии, коей был способен ОДУХОТВОРЯТЬ общество. Такое боярство никогда не передавалось по наследству, не приносило социальных льгот, более высокого материального положения, а поэтому не становилось аристократией.                                                          Это - русское понимание элитарности, к счастью сохранившееся до сей поры,...&quot;.  С этим русским писателем очень трудно не согласиться. Потому, что он прав. Ваш пост хорош по замыслу, но не точен в изложении.
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3 час.
Аудрюс
Интересная статейка... То, что различного рода бояре, олигархи являются угрозой для России, а владелец заводов, газет, пароходов - олигарх Пригожин, который с помощью марша тщеславия пытался совершить переворот, остается белый и пушистый? Надеюсь читателям понятно под чью музыку была написана эта статья?
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3 час.
Аудрюс
Будьте проще и народ к вам потянется!
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3 час.

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