Главной угрозой России было и остаётся боярство во всех его мутациях — от удельных князей до нуворишей-олигархов

ВК

Вадим Ксенофонтов

Автору не мешало бы хорошо знать русский язык и любить его. Тогда не возникло бы этих ляпов, что в посте. Вот как об этом сказал Сергей Алексеев, русский писатель в романе - эссе "Россия: мы и мир": "...Владение родным языком - КЛЮЧ К СОЗНАНИЮ И ПОЗНАНИЮ МИРА, к той самой чувственной мысли, чаще называемой несколько затасканным ныне словом ДУХОВНОСТЬ." И в этой же главе говорится: "По сути, современный человек живет в железной языковой клетке, как узник, сам себя усадивший за решетку (изгой). Чувствуя это интуитивно, он всегда будет МЕЧТАТЬ О СВОБОДЕ. Из таких мечтателей собирается слепая уличная толпа, которой очень легко манипулировать и которая по команде "фас", отданной с применением доволльно примитивной магией слова (возникновение неформального лидерства), готова снести не только торговые палатки, но и любую власть, вознести плебея на императорский трон. Природу современных революций и бунтов следует искать здесь. Экономические и социальные предпосылки вторичны." И, наконец, то главное из - за чего я начал комментировать: "Вернемся к магии языка. Произнося заимствованное слово "элита" мы не в состоянии до конца понять, что же это такое. Каста? Избранная часть общества? Аристократия? Или все - таки что - то ещё, весьма национальное?" Синоним этого слова, а вернее, равное по смыслу - БОЯРСТВО. Произошло оно от указания - "бо ярый муж" (он, этот ярый муж), коих старцы определяли на вечевом круге по заслугам перед обществом и личным качествам. Чуть позднее появилось слово "вельможа" - великий муж или "вельми могущий". То есть первоначально ЯРОСТЬ (солнечность, светоносность) и могущий (способный, мощный, могучий) - ключевые определения качества, необходимые для выделения из общей массы - если по Гумилёву - пассионариев, образующих элиту. Причем боярином мог стать всякий, независимо от социального положения, кто на общем фоне проявлял ярость в походе, на бранном поле, на вече, а главное, имел "ярое сердце" - неистощимый источник энергии, коей был способен ОДУХОТВОРЯТЬ общество. Такое боярство никогда не передавалось по наследству, не приносило социальных льгот, более высокого материального положения, а поэтому не становилось аристократией. Это - русское понимание элитарности, к счастью сохранившееся до сей поры,...". С этим русским писателем очень трудно не согласиться. Потому, что он прав. Ваш пост хорош по замыслу, но не точен в изложении.