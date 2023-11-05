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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Робот оценивает СССР, Ленин про похабность и Джордж Кеннан про отношение США к СССР

Робот оценивает СССР, Ленин про похабность и Джордж Кеннан про отношение США к СССР

1. Блогер takoe-nebo разобрал свежий миф, согласно которой знаменитый робот ЧатЖПТ якобы назвал СССР «лучшим государством мира» (ссылка).

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Комментарии
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Астон Мартин
А какие несвободы были в СССР ??? демократии как раз было на порядок больше чем где бы то ни было ...
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2 д.
Ольга Каширина
Сейчас США напоминает мне Нерона, сказавшего. &quot;какой артист пропадает&quot;. Вот это желание Америки представить свое государство  хорошим и добрым вопреки всему тому. что оно делает на самом деле, это желание оборотня поменять  обличье, не меняя   своей  сути.  Кеннан  говорит именно об этом.
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2 д.

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