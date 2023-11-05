Робот оценивает СССР, Ленин про похабность и Джордж Кеннан про отношение США к СССР

А какие несвободы были в СССР ??? демократии как раз было на порядок больше чем где бы то ни было ...

Ольга Каширина

Сейчас США напоминает мне Нерона, сказавшего. "какой артист пропадает". Вот это желание Америки представить свое государство хорошим и добрым вопреки всему тому. что оно делает на самом деле, это желание оборотня поменять обличье, не меняя своей сути. Кеннан говорит именно об этом.