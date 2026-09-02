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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИФА оплатит судебные издержки Инфантино, если УЕФА подаст на него в суд (The Athletic)

ФИФА готова оплатить судебные издержки Джанни Инфантино в случае подачи иска со стороны УЕФА. Напомним, июле стало известно о намерении ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE), новую коммерческую структуру для продажи прав на турниры, включая ЧМ, частным инвесторам.

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