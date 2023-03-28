Мамаев подарил жене шикарную виллу на Бали после суда за алименты на дочь

Футболист не жалеет денег на нынешнюю супругу. Павел Мамаев и Надежда Санько Социальные сетиПавел Мамаев с прошлого года живет в Дубае, где вместе с коллегой и другом Федором Смоловым он открыл собственный бизнес – футбольную академию для детей.