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Мамаев подарил жене шикарную виллу на Бали после суда за алименты на дочь

Мамаев подарил жене шикарную виллу на Бали после суда за алименты на дочь

Футболист не жалеет денег на нынешнюю супругу. Павел Мамаев и Надежда Санько Социальные сетиПавел Мамаев с прошлого года живет в Дубае, где вместе с коллегой и другом Федором Смоловым он открыл собственный бизнес – футбольную академию для детей.

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