На Ямале с 6 по 12 мая пройдёт Неделя памяти

Во всех муниципалитетах округа запланированы более 400 мероприятий. Самые масштабные из них: «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Красная гвоздика», «Письмо Победы», «Свеча памяти», «Мы помним», «Победный вальс», «Солдатская каша».
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