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Рику Миура: «Мы завоевали медаль, но я не думаю, что наше выступление было достойно награды»

Японская фигуристка Рику Миура, выступающая в паре с Рюичи Кихарой, прокомментировала прокат произвольной программы на чемпионате мира в Монпелье, где они завоевали серебро.

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