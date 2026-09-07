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Регионы России

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В Кабardino-Балкарии лавина унесла жизни 11 человек

В Кабardino-Балкарии лавина унесла жизни 11 человек

Число погибших в результате схода лавины в Безенгийском ущелье Кабardino-Балкарии увеличилось до 11 человек, сообщает Главное управление МЧС России по республике.

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