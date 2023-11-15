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Cruise приостановила поездки на беспилотных такси даже с водителем за рулём Вт...

Cruise приостановила поездки на беспилотных такси даже с водителем за рулём Вт...

Cruise приостановила поездки на беспилотных такси даже с водителем за рулёмВторого октября прототип автоматического такси Cruise совершил наезд на сбитую другим транспортным средством женщину в Сан-Франциско, после чего власти Калифорнии отозвали у компании лицензию на осуществление коммерческих перевозок такими беспилотными машинами.

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