Cruise приостановила поездки на беспилотных такси даже с водителем за рулём Вт...

Cruise приостановила поездки на беспилотных такси даже с водителем за рулёмВторого октября прототип автоматического такси Cruise совершил наезд на сбитую другим транспортным средством женщину в Сан-Франциско, после чего власти Калифорнии отозвали у компании лицензию на осуществление коммерческих перевозок такими беспилотными машинами.
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