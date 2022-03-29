Происшествия

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В Алтайском крае местная жительница признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему годовалому сыну, повлекшему его смерть

Собранные следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летней жительнице Бурлинского района.

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