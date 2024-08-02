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Коваленко о тренде на расторжение контрактов в КХЛ: «Пять лет назад заинтересованные лица сделали все возможное, чтобы разрушить профсоюз. Взамен ничего создано не было – и возникла пустота» 

– В последние недели Бурдасов, Войнов, Шипачев, Радулов и некоторые другие звезды КХЛ сетовали на то, что контракты в КХЛ работают неполноценно, возникают недопонимания и конфликты.

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