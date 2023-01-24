Неспешный разговор

20 574 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Раскулачить конечно дел хорошее, но кто позволит то? Сверхбогатые прокуроры или судьи, не смешите.Олигархи и СВО: П...
  • Ефим Белов
    И куда потом с этим законом? Разве что распечатать его на туалетной бумаге - пользы было бы значительно больше.РАССЛЕДОВАНИЕ: БР...
  • Ефим Белов
    А кто Вам запрещает это сделать? Вы же все "видите и все знаете", а "выводов не делаете... Странно как то.РАССЛЕДОВАНИЕ: БР...

«Фашизм 21 века». Лидер «Ногу свело!» снова оскорбляет русских

«Фашизм 21 века». Лидер «Ногу свело!» снова оскорбляет русских

Максим Покровский. / Евгения Новоженина / РИА Новости Периодически в отечественной истории случался феномен — небесталанный человек вдруг мнил себя выше собственного народа и, покидая родные пенаты, слал проклятия «черни», не оценившей гения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх