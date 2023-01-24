«Фашизм 21 века». Лидер «Ногу свело!» снова оскорбляет русских

Максим Покровский. / Евгения Новоженина / РИА Новости Периодически в отечественной истории случался феномен — небесталанный человек вдруг мнил себя выше собственного народа и, покидая родные пенаты, слал проклятия «черни», не оценившей гения.
Максим Покровский. / Евгения Новоженина / РИА Новости Периодически в отечественной истории случался феномен — небесталанный человек вдруг мнил себя выше собственного народа и, покидая родные пенаты, слал проклятия «черни», не оценившей гения.
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