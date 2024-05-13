Сенсационные перестановки. Шойгу заменил Патрушева, министром обороны станет Белоусов

Игорь Морозов

и что из того, что он русский и православный? это даёт ему преимущество даже перед повидавшим войну генералом Суровикиным? Увы он точно ему проигрывает в военных доблестях и в военных делах. Что-то не помню чтобы уволенных генералов ставили руководить экономикой даже крупного каког-то подразделения. А вот экономиста ни 5 минут не служившего в армии ставят министром обороны. АБСУРД, а возможно и не компетентность. Хотя президент отчасти военный.