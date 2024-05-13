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Сенсационные перестановки. Шойгу заменил Патрушева, министром обороны станет Белоусов

Сенсационные перестановки. Шойгу заменил Патрушева, министром обороны станет Белоусов

Сказать, что изменения потрясли большинство наших "политзнатоков", значит - ничего не сказать. Многие спешат с комментариями, но.

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Комментарии
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Игорь Морозов
и что из того, что он русский и православный? это даёт ему преимущество даже перед повидавшим войну генералом Суровикиным? Увы он точно ему проигрывает в военных доблестях и в военных делах. Что-то не помню чтобы уволенных генералов ставили руководить экономикой даже крупного каког-то подразделения. А вот экономиста ни 5 минут не служившего в армии ставят министром обороны. АБСУРД,  а возможно и не компетентность. Хотя президент отчасти военный.
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3 час.
Александр Батт
В России дефицит СУВОРОВЫХ, КУТУЗОВЫХ И УШАКОВЫХ. Зато переизбыток экономистов.
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2 час.
Валерий Мязин
О какой сенсации речь, поменяли ролями, все как были там и остались.
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1 час.

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