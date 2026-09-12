Украшения выходят на первый план: 4 главных тренда осени 2026

Этой осенью украшения окончательно перестают быть второстепенной деталью образа. Они выходят на первый план, спорят с одеждой за внимание и, кажется, получают в этом споре все преимущества.
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