Newsweek сравнил российские и американские запасы тактического ядерного оружия. И вот, что вышло

Константин Самарин

Да не количество оружия сравнивать надо. А возможности стран защитить свою территорию от ата врага. А как показали почти три года СВО, небо России оказалось не закрыто вообще. Результат бездумного расформирования войск ПВО сейчас приносит свои печальные результаты.