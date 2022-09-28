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В Калининградской области призванные из запаса военнослужащие приступили к занятиям по боевой подготовке

В Калининградской области призванные из запаса военнослужащие приступили к занятиям по боевой подготовке

На этапе одиночной подготовки запланированы стрельбы с гранатометчиками РПГ-7, расчётами АГС-17, снайперами, наводчиками-операторами боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3 и танков Т-72Б3.

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