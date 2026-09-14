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Доцент Балынин: наименьшее число рабочих дней в 2027 году будет в январе

Доцент Балынин: наименьшее число рабочих дней в 2027 году будет в январе

На данный момент утверждённого производственного календаря на 2027 год нет. Но, вероятнее всего, непосредственно за год суммарное число рабочих дней в 2027 году будет таким же, как и в 2025—2026 годах — 247 рабочих дней, 118 дней будут выходными/праздничными.

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