«Показывайте его чаще!» Тарханова поделилась редкими фото с мужем

Фанаты стали забывать, как выглядит отец детей актрисы. Глафира Тарханова с мужем @glafiratarhanova/instagram Свадьба и четверо детей «Красивая семья!» Глафира Тарханова провела четкую границу между публичной стороной своей жизни и семейной.