Политика как он...
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Политика как она есть

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«Одессы больше нет»: город окутал черный дым после точнейшего прилета

«Одессы больше нет»: город окутал черный дым после точнейшего прилета

Противник предпринимает попытки атаковать сразу несколько российских регионов, но рои его беспилотников уничтожаются еще на подлете к Москве.

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Комментарии
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Traveller
Вадик, голубчик, вИ таки весьма невнимательны. Перевожу для Вас, любезный, суть вопросов. Упомянутые Вам Англия и Франция по идее НЕ должны &quot;атаковать&quot; враждебную РФ сеть Х. Но если после того, как тамошние граждане накурились с Зелебобой травки, таки начали &quot;атаки&quot;, то как Россия &quot;остановила&quot; их?. Разжёвывать дальше или наконец, дошло?
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22 час.
Вадим Лебедев
Франция, Англия, Германия... (их руководятлы) - ненавидят Трампа и Маска - так понятнее... Делай выводы.
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22 час.
ви
владимир иванов
россия не будет спрашивать брать одессу велел народ и украины больше не будет
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19 час.
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