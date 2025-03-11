«Одессы больше нет»: город окутал черный дым после точнейшего прилета

Traveller

Вадик, голубчик, вИ таки весьма невнимательны. Перевожу для Вас, любезный, суть вопросов. Упомянутые Вам Англия и Франция по идее НЕ должны "атаковать" враждебную РФ сеть Х. Но если после того, как тамошние граждане накурились с Зелебобой травки, таки начали "атаки", то как Россия "остановила" их?. Разжёвывать дальше или наконец, дошло?