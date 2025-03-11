Противник предпринимает попытки атаковать сразу несколько российских регионов, но рои его беспилотников уничтожаются еще на подлете к Москве.
«Одессы больше нет»: город окутал черный дым после точнейшего прилета
Комментарии
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Traveller
Вадик, голубчик, вИ таки весьма невнимательны. Перевожу для Вас, любезный, суть вопросов. Упомянутые Вам Англия и Франция по идее НЕ должны "атаковать" враждебную РФ сеть Х. Но если после того, как тамошние граждане накурились с Зелебобой травки, таки начали "атаки", то как Россия "остановила" их?. Разжёвывать дальше или наконец, дошло?
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22 час.
Вадим Лебедев
Франция, Англия, Германия... (их руководятлы) - ненавидят Трампа и Маска - так понятнее... Делай выводы.
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22 час.
ви
владимир иванов
россия не будет спрашивать брать одессу велел народ и украины больше не будет
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19 час.
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