"В свои 80 лет почувствовал себя лучше": Верующие рассказали, зачем пришли к мощам святых в Москве

В Москве у храма Христа Спасителя с раннего утра выстроилась многотысячная очередь желающих приложиться к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и святого благоверного князя Дмитрия Донского.
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