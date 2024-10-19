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К месту крушения грузового судна на Сахалине вылетел вертолет Ми-8

К месту крушения грузового судна на Сахалине вылетел вертолет Ми-8

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegaram-канале сообщил, что к месту крушения грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту.

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