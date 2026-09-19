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МОСИНФОРМ

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Более 500 архивных материалов исследовали при реставрации Центрального московского ипподрома

Более 500 архивных материалов исследовали при реставрации Центрального московского ипподрома

Свыше 500 документов использовались во время реставрации главного корпуса Центрального московского ипподрома.

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