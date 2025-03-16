Норрис выиграл, Ферстаппен и Рассел на подиуме. Результаты дождевого Гран При Австралии

Норрис выиграл, Пиастри и Ферстаппен на подиуме. Результаты Гран При АвстралииGetty Images / Red Bull Content PoolВице-чемпион Формулы 1 2024 года Ландо Норрис начал с победы новый сезон, выиграв Гран При Австралии в Мельбурне и в пятый раз в карьере поднявшись на верхнюю ступень подиума.