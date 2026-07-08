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МК: на складе в Вишневом могло храниться экспериментальное оружие НАТО

Заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов предположил, что на складе боеприпасов в Вишневом Киевской области могли храниться не только снаряды с обедненным ураном, но и экспериментальные образцы вооружения стран НАТО.

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