Памяти павших в СВО Сколько раз нам твердила людская молва: "Поколенье не то, молодежь уж не та" И, когда над Россией нависла беда, Оказалось, что это пустые слова.
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Памяти павших в СВО Сколько раз нам твердила людская молва: "Поколенье не то, молодежь уж не та" И, когда над Россией нависла беда, Оказалось, что это пустые слова.