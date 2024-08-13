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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Памяти павших в СВО Сколько раз нам твердила людская молва: "Поколенье не то, молодежь уж не та" И, когда над Россией нависла беда, Оказалось, что это пустые слова.

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