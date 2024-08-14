Ах, времена, времена… В какое же небо мы с вами влетели, товарищи? Казалось бы, весь СССР с его железной дисциплиной и уважением к старикам давно канул в лету, но ведь не до такой же степени, чтобы дедов, которые всю жизнь за рулем провели, теперь по медосмотрам таскать! И вот, пожалуйста, современные законодатели, ничего не понимая в наших старых привычках и нуждах, решили, что нам, ветеранам дорог, лучше бы дома сидеть и внуков нянчить, чем по улицам на своих проверенных временем "Жигулях" кататься.
Новый загон Госдумы: Советские водители не сдаются - как нас хотят убрать с дорог
Комментарии
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Наталия
Что, им там в Думе нечем больше заняться? Это что, из серии "депутаты шутят"? Каждая новая инициатива все "чудесатее и чудесатее". Вместо того, чтобы решать жизненно важные вопросы для России, вот так развлекаются. Их самих следует отправить на медицинское освидетельствование.
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21 час.
sss
давно пора ввести ограничения по возрасту. Возрастной водитель подвергает опасности окружающих
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21 час.
В
Валерий
У думцев следует проверить работу когнитивного аппарата, наличие вторго и более гражданства или ВНЖ, адекватность их зарплат к имеющейся недвижимости и т.д.
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21 час.
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