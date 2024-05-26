В Шереметевском саду споют песни Гаврилы Лубнина

А лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша прочтет стихи известного петербургского художника, поэта и музыканта В Петербурге пройдет концерт-трибьют музыканту, поэту, художнику Гавриле Лубнину, в котором примут участие актеры и музыканты.
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