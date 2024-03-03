Матери жалуются, что не имеют доступа к услугам мобильной бригады

Десятки матерей из Бельц, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, не могут воспользоваться дополнительными социальными, медицинскими и вспомогательными услугами, предоставляемыми мобильной командой.
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